ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

особового складу – 141 260 (+800) осіб ліквідовано;

танків – 3298 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 520 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 2 322 (+16) одиниці;

РСЗВ – 467 (+1) одиниць;

засоби ППО – 241 (+2) одиниця;

літаків – 298 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 287 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1) одиниць;

крилаті ракети – 871 (+14) одиниць;

кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) одиниць;

спеціальна техніка – 221 (+2) одиниця.

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