Сайт Дніпра Новини ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворога ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворога
Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали: особового складу – 141 260 (+800) осіб ліквідовано; танків – 3298 (+2) одиниць; бойових броньованих машин – 6 520 (+3) одиниць; артилерійських систем – 2 322 (+16) одиниці; РСЗВ – 467 (+1) одиниць; засоби ППО – 241 (+2) одиниця; літаків – 298 (+0) одиниць; гелікоптерів – 287 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1) одиниць; крилаті ракети – 871 (+14) одиниць; кораблі / катери – 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) одиниць; спеціальна техніка – 221 (+2) одиниця. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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