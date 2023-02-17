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ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворога

Сьогодні 09:30
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Українські захисники за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворога

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу – 141 260 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків – 3298 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6 520 (+3) одиниць;
  • артилерійських систем – 2 322 (+16) одиниці;
  • РСЗВ – 467 (+1) одиниць;
  • засоби ППО – 241 (+2) одиниця;
  • літаків – 298 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 287 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети – 871 (+14) одиниць;
  • кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) одиниць;
  • спеціальна техніка – 221 (+2) одиниця.

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Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворогаУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили 800 окупантів і 14 крилатих ракет: втрати ворогаРусский

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