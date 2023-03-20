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ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків, – Генштаб

Сьогодні 10:00
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Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.

Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків, - Генштаб

Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:

  • особового складу – 165 610 (+700) осіб ліквідовано;
  • танків – 3 537 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6 869 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем – 2 577 (+9) одиниці;
  • РСЗВ – 507 (+0) одиниці;
  • засоби ППО – 270 (+2) одиниць;
  • літаків – 305 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 160 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 416 (+8) одиниці;
  • спеціальна техніка – 265 (+3) одиниця.

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Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків, - ГенштабРусский

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