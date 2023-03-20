ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків, – Генштаб
Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали: особового складу – 165 610 (+700) осіб ліквідовано; танків – 3 537 (+5) одиниць; бойових броньованих машин – 6 869 (+16) одиниць; артилерійських систем – 2 577 (+9) одиниці; РСЗВ – 507 (+0) одиниці; засоби ППО – 270 (+2) одиниць; літаків – 305 (+0) одиниці; гелікоптерів – 290 (+0) одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 160 (+1) одиниць; крилаті ракети – 907 (+0) одиниць; кораблі / катери – 18 (+0) одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5 416 (+8) одиниці; спеціальна техніка – 265 (+3) одиниця. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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