ЗСУ за добу знищили 700 окупантів і 5 танків, – Генштаб

Українські захисники за останню добу знищили ще 700 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 165 610 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника станом на 20 березня орієнтовно склали:

особового складу – 165 610 (+700) осіб ліквідовано;

танків – 3 537 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 869 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 2 577 (+9) одиниці;

РСЗВ – 507 (+0) одиниці;

засоби ППО – 270 (+2) одиниць;

літаків – 305 (+0) одиниці;

гелікоптерів – 290 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 160 (+1) одиниць;

крилаті ракети – 907 (+0) одиниць;

кораблі / катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 416 (+8) одиниці;

спеціальна техніка – 265 (+3) одиниця.

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