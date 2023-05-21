ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення: Маляр прокоментувала ситуацію в місті

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
Вона запевнила, що контроль над панівними висотами дозволяє ефективно нищити окупантів, які знаходяться у місті. Маляр також наголосила, що росіянам так і не вдалося оточити Бахмут.
“Просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись”, – зауважила представниця Міноборони.
Коментарі власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про “повне захоплення” Бахмута, за словами Маляр, не відповідають дійсності.
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