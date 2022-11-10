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ЗСУ вже ліквідували 78 690 окупантів: втрати ворога на 10 листопада

Сьогодні 10:46
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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про ЗСУ вже ліквідували 78 690 окупантів: втрати ворога на 10 листопада

За останню добу ліквідовано приблизно 740 російських окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 78 690 військовослужбовців.

Крім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки: 2804 танки, 5682 ББМ, 1805 артсистем, 278 літаків, 260 гелікоптерів та багато чого ще.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 78690 (+740) осіб ліквідован,
  • танків ‒ 2804 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16),
  • артилерійських систем – 1805 (+3),
  • РСЗВ – 393 (+0),
  • засоби ППО ‒ 205 (+0),
  • літаків – 278 (+0),
  • гелікоптерів – 260 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15),
  • спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

Новости Днепра про ЗСУ вже ліквідували 78 690 окупантів: втрати ворога на 10 листопада

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Новости Днепра про ЗСУ вже ліквідували 78 690 окупантів: втрати ворога на 10 листопадаУкраїнська

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