ЗСУ вже ліквідували 78 690 окупантів: втрати ворога на 10 листопада

Слава Україні! Слава ЗСУ!

За останню добу ліквідовано приблизно 740 російських окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 78 690 військовослужбовців.

Крім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки: 2804 танки, 5682 ББМ, 1805 артсистем, 278 літаків, 260 гелікоптерів та багато чого ще.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 78690 (+740) осіб ліквідован,

танків ‒ 2804 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16),

артилерійських систем – 1805 (+3),

РСЗВ – 393 (+0),

засоби ППО ‒ 205 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 260 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15),

спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.

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