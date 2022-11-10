ЗСУ вже ліквідували 78 690 окупантів: втрати ворога на 10 листопада

За останню добу ліквідовано приблизно 740 російських окупантів, найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках. Усього ж від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 78 690 військовослужбовців.
Крім того, ЗСУ знищили багато ворожої техніки: 2804 танки, 5682 ББМ, 1805 артсистем, 278 літаків, 260 гелікоптерів та багато чого ще.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді! – зазначили в Генштабі.
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