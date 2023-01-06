ЗСУ вперше увійшли до топ-15 армій світу

Збройні сили України вперше увійшли до топ-15 найсильніших армій світу. При цьому Росія все ще зберігає друге місце у цьому рейтингу.

Про це йдеться у повідомленні компанії Global Firepower (GFP).

Роком раніше українська армія посідала в рейтингу 22 місце. Цього року ЗСУ вдалося обійти в рейтингу армії Ірану, Ізраїлю, Австралії, Саудівської Аравії, Іспанії, Тайваню та Німеччини.

“Оскільки Україна продовжує свою оборону проти Росії, вона збільшила свій показник індексу GFP за поточний рік в результаті дій у відповідь, фінансової та матеріальної підтримки з боку Заходу, а також запровадження нових ключових категорій, що сприятливо позначається на її загальному становищі в списку”, – йдеться у матеріалі.

При цьому експерти підкреслили, що 2023 рік виявиться вирішальним у напрямі війни Росії проти України, оскільки “стреси та вимоги тривалої війни проти більшої сусідньої держави зрештою дадуть взнаки”.

Перший рядок у рейтингу армій світу посідають Сполучені Штати.

Зазначимо, що рейтинг армій світу складається на основі вогневої могутності, що є в даний час.

У підсумковому рейтингу глобальної вогневої могутності використовується понад 60 індивідуальних факторів для визначення показника PowerIndex конкретної нації, причому категорії варіюються від кількості військових підрозділів та фінансового стану до логістичних можливостей та географії.

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