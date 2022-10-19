ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 11 населених пунктів, – Генштаб

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве, Дворічна, Білогорівка, Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка.
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.
Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв.
Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed -136, з яких 10 – збили підрозділи Сил оборони.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних Shahed-136 з її території.
На інших напрямках противник здійснював обстріли:
Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.
Загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях, грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою.
За наявною інформацією, в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.
Авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.
Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 – артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.
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