ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів, – Генштаб

Захисники України відбили за минулу добу атаки російських окупантів у районах 10 населених пунктів на Донбасі. Загарбники ведуть наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Так, на початок 256 діб відбиття повномасштабної військової агресії РФ противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони України на окремих напрямках.

Українські військові минулої доби відбили ворожі атаки

в Донецькій області в районах Красногорівки, Бахмута, Іванграда, Опитне, Кліщіївки, Мар’їнки, Павлівки, Водяного і Майорська,

в районах Красногорівки, Бахмута, Іванграда, Опитне, Кліщіївки, Мар’їнки, Павлівки, Водяного і Майорська, у Луганській області у районі Білогорівки.

Війська РФ вели обстріл підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, проводили фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та вели повітряну розвідку.

“Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлам цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни”, – зазначили у Генштабі.

Окупанти завдали за добу 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ. Били районами понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках – обстановка без істотних змін.

На Слобожанському напрямку – ворожі обстріли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, ЧУгунівка, Фиголівка та Дворічанське.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – окупанти били з артилерії різних типів у районах н.п. Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман.

На Бахмутському напрямку – загарбники вели обстріл з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах н.п. Роздолівка, Яковлівка, Соледар, БахмУтське, БахмУт, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському напрямку – війська РФ стріляли з танків та всього спектру артилерії в районах н.п. Авдіївка, Опитне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку окупанти били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах н.п. Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль.

На Запорізькому напрямі загарбники стріляли із різнокаліберної артилерії у районах н.п. Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів, що межують із лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали Вищетарасівка, Іллінка та Марганець Дніпропетровської області.

У Генштабі підтвердили вогневе ураження 5 листопада району зосередження ворожої військової техніки – близько 20 одиниць – у місті Гола Пристань Херсонської області.

Також підтверджено знищення складів із боєприпасами окупантів 5-6 листопада у н.п. Горлівка Донецької області та Сватове в Луганській області.

В Енергодарі російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Так, солдати супротивника збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, оминають приватні приміщення, незаконно затримують громадян України.

У районі Новософіївки Херсонської області угруповання окупаційних військ було посилено підрозділом з території чеченської республіки, який приєднався до пограбування місцевих жителів та їхнього житла.

Удари по ворожих силах

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під поразкою опинилися 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів ворожої ППО.

Минулої доби бійці ЗСУ на різних напрямках збили ворожий літак Су-25, БпЛА “Ланцет-3” і чотири дрони “Орлан-10”.

Воїни ракетних військ та артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

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