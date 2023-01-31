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ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, – Генштаб

Сьогодні 08:00
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Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняють раніше захоплені рубежі.

Новости Днепра про ЗСУ відбили 13 атак росіян і знищили 2 склади боєприпасів, - Генштаб

В Генштабі відзначають зневіру особового складу підрозділів Російської Федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Спірне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Авдіївка, Водяне, Первомайське і Вугледар на Донеччині.

Протягом минулої доби, загарбники завдали 3 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків. Є постраждалі серед мирних жителів.

Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів противника.

Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Новопавлівському – обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Одрадокам’янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

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