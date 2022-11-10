ЗСУ відбили 12 атак окупантів у Донецькій та Луганській областях – Генштаб

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.
Війська РФ проводили обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснили фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та вели повітряну розвідку.
Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.
За наявною інформацією, до органів внутрішніх справ Російської Федерації у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України. Одночасно, на хімічних підприємствах міста, проводиться робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, в яких і без цього щомісячно вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України.
За уточненою інформацією, з міста Херсон припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної платні та соціальних виплат.
На тимчасово окупованій території АР Крим, в місті Джанкой, цивільну лікарню загарбники передали під військовий шпиталь. В ньому перебуває до 800 поранених окупантів.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. За минулу добу Сили оборони на різних напрямках збили 5 БпЛА “Шахед” та 3 “Орлани”.
Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.
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