ЗСУ обстріляли два пункти управління росіян і завдали чотири авіаудари: зведення Генштабу

Українські військові сьогодні, 3 січня, завдали успішні удари по російських пунктах управління, а також застосовували авіацію для атак на ворога.

За інформацією українського військового командування, протягом доби авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. При цьому ракетні війська вдало обстріляли два пункти управління та чотири райони зосередження живої сили і військової техніки окупантів.

В той же час росіяни продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також вони спробували покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках і підсилили угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Ситуація на окремих напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах РБ та РФ, але ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожі обстріли були зафіксовані в районах 10 населених пунктів Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії вороги провели по районах 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог обстрілював позиції наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області;

на Новопавлівському напрямку окупанти били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районам населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області;

на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вдарив по позиціям наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припинив здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

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