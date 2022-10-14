ЗСУ готуються до можливого нападу армії росії через три області

Про це повідомляє командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Армія росії може напасти з території Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську області, які при повномасштабному вторгненні не атакували. Україна має бути готова до такого, оскільки одне із завдань агресора – перервати шляхи постачання західної зброї, яку Україна отримує від партнерів, каже Наєв.
«Ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, які необхідно вжити», – сказав генерал-лейтентант.
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