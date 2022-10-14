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ЗСУ готуються до можливого нападу армії росії через три області

Сьогодні 09:00
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Україна готується до можливого нападу росіян на три області через постачання західної зброї.

Новости Днепра про ЗСУ готуються до можливого нападу армії росії через три області

Про це повідомляє командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Армія росії може напасти з території Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську області, які при повномасштабному вторгненні не атакували. Україна має бути готова до такого, оскільки одне із завдань агресора – перервати шляхи постачання західної зброї, яку Україна отримує від партнерів, каже Наєв.

«Ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, які необхідно вжити», – сказав генерал-лейтентант.

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Новости Днепра про ЗСУ готуються до можливого нападу армії росії через три областіУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ готуються до можливого нападу армії росії через три областіРусский

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