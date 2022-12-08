ЗСУ атакували ворожі пункти управління та район зосередження артилерії РФ, – Генштаб

Збройні сили України вдало атакували ворожі пункти управління та завдали удару по району зосередження артилерії російських окупантів.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Середина-Буда і Чернецьке у Сумській області.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Піщане Луганської області.

На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони тридцяти населених пунктів. Серед них – Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Пречистівка і Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони двадцяти двох населених пунктів. Зокрема це – Времівка і Новопіль Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах Малих Щербаків та Степового.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів. Серед них – Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське та Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон.

На території Російської Федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил російської федерації від 700 до 1 тисячі доларів США.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у звʼязку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав.

Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

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