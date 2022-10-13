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ЗСУ атакували кілька місць зосередження окупантів та шість ЗРК, – Генштаб

Сьогодні 21:15
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Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ атакували понад 13 місць зосередження озброєння та військової техніки окупантів та шість ЗРК росіян.

Новости Днепра про ЗСУ атакували кілька місць зосередження окупантів та шість ЗРК, - Генштаб

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Ворог продовжує уражати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору та території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

на Краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Мар’їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Ниви.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха.

На Південнобузькому напрямку обстрілам з реактивних систем залпового вогню піддано Нікополь.

Противник щоденно зазнає втрат. Авіація сил оборони протягом доби завдала 19 ударів. Підтверджено ураження більш як 13 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БПЛА. Шість із них – “Shahed -136”.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і 2 склади боєприпасів.

Крім того, підтверджено вогневе ураження, 12 жовтня поточного року, двох ворожих військових об’єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів уточнюються.

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