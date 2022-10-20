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  • ЗСУ атакували два райони зосередження росіян та збили 15 іранських дронів, – Генштаб

ЗСУ атакували два райони зосередження росіян та збили 15 іранських дронів, – Генштаб

Сьогодні 19:45
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Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Їм вдалося атакувати два райони зосередження озброєння та військової техніки та збити 15 іранських дронів.

Новости Днепра про ЗСУ атакували два райони зосередження росіян та збили 15 іранських дронів, - Генштаб

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Миколаївка і Костобродів Чернігівської області. Також ворог задіяв БпЛА з бойовим навантаженням;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічне, Красне і Стрілеча. Зафіксовано і активність БпЛА з бойовим навантаженням;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Зарічне, Білогорівка, Торське, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зеленопілля та Яковлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Завдали вогневого ураження по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 40 вильотів БпЛА різних типів.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 2 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА “Shahed-136”.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ атакували шість районів зосередження росіян та знищили один міст.

Також ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 11 населених пунктів.

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Новости Днепра про ЗСУ атакували два райони зосередження росіян та збили 15 іранських дронів, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ атакували два райони зосередження росіян та збили 15 іранських дронів, - ГенштабРусский

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