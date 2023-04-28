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  • “Зруйнували сім’ю нашої міської шкільної вчительки”: мер Дніпра про ранкову атаку та “точні удари” РФ

“Зруйнували сім’ю нашої міської шкільної вчительки”: мер Дніпра про ранкову атаку та “точні удари” РФ

Сьогодні 13:27
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Міський голова прокоментував вранішню атаку РФ.

Новости Днепра про

У п’ятницю, 28 квітня, внаслідок ракетної атаки по Дніпру загинули 31-річна жінка та її 2-річна донечка. Батьки жінки зараз в лікарні. Вони в тяжкому стані. 

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував атаку на Дніпро. За його словами, росіяни знищили родину вчительки, яка працює в одній із шкіл Дніпра. Він уточнив, що загибла жінка та дитина – це її донька та внучка. 

Вона з чоловіком у лікарні із 40 відсотками опіків тіла, а донька із онукою Веронікою, якій не виповнилося ще й трьох років – у могилі, – розповів Філатов. 

Філатов також відреагував на цинічний пост збройних сил РФ, який заявили про “точний удар” РФ по житловим будинкам. 

Під@руzня сьогодні вранці на офіційному каналі прозвітувала про нічну ракетну атаку.

І тисячі нелюдів наставили там лайків та сердець.

Багатоповерхівка в Умані у них, значить, це – «Точно в ціль».

Ось такі у вас “точні цілі”, худоби.

Навіть не худоби, а комахи.

Біоорганізми які мають декларація про існування, – написав Філатов. 

Новости Днепра про

Ось так цинічно мінубивства РФ прокоментували удари по Україні. 

Новости Днепра про

На фото понівечений будинок вчительки, яка зараз в лікарні. 

Раніше двоюрідна сестра показала фото загиблої родички та її доньки. А рятувальники опублікували відео з місця удару по ангару з будматеріалами, де з-під завалів дістали 52-річну жінку. 

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