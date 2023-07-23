Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Пресслужба Одеської ОВА повідомила, що окупантами було зруйновано 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджено дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, понівечені дахи та фасади.
Внаслідок ракетної атаки зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор упц мп – найбільший православний храм Одеси 1794 року.
Наразі триває розбір завалів. Кількість поранених росте.
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