Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Сьогодні вночі, 23 липня, стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси. Наразі відомо про 22 постраждалих, серед яких четверо дітей, та одного загиблого.

Пресслужба Одеської ОВА повідомила, що окупантами було зруйновано 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджено дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, понівечені дахи та фасади.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор упц мп – найбільший православний храм Одеси 1794 року.

Наразі триває розбір завалів. Кількість поранених росте.

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