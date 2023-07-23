Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Сьогодні 10:48
просмотров

Сьогодні вночі, 23 липня, стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси. Наразі відомо про 22 постраждалих, серед яких четверо дітей, та одного загиблого.

Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Пресслужба Одеської ОВА повідомила, що окупантами було зруйновано 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджено дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, понівечені дахи та фасади.

Внаслідок ракетної атаки зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор упц мп – найбільший православний храм Одеси 1794 року.

Наразі триває розбір завалів. Кількість поранених росте. 

Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру Одеси

Читайте також:

Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру ОдесиУкраїнська Новости Днепра про Зруйновано Спасо-Преображенський собор: вночі стався наймасштабніший удар окупантів по історичному центру ОдесиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:34
Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії (ФОТО)

Ніч на 23 липня була у Дніпропетровській області неспокійною. Російські…

Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів
новини України
20.07.2023 14:12
Ракетний удар по центру Одеси: росіяни пошкодили консульство своїх друзів

Під час нічного ракетного удару по Одесі постраждала будівля китайського…

Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38
новини України
20.07.2023 09:00
Онікси, Х-22, Калібри, Іскандери та шахеди: росіяни знову масовано атакували Південь, ППО знищила 18 цілей із 38

Офіційна інформація від Повітряних сил.

Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)
новини України
18.07.2023 10:17
Масована атака на Одесу: ППО збила 27 цілей, є поранений та руйнування (ФОТО)

Цієї ночі в Одесі було гучно.

Наверх