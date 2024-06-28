У п’ятницю, 28 червня, у Дніпрі чули вибухи.
Як згодом уточнив керівник ОВА Сергій Лисак, ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Внаслідок цього пошкоджена дев’ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів.
Попередньо, є поранені. На місці працюють екстрені служби.
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