Зруйновані кілька поверхів: у Дніпрі через ракетну атаку пошкоджена багатоповерхівка - Днепр Инфо
Зруйновані кілька поверхів: у Дніпрі через ракетну атаку пошкоджена багатоповерхівка
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Сегодня 19:00

У Дніпрі сталося влучення в багатоповерхівку.

Новости Днепра про Зруйновані кілька поверхів: у Дніпрі через ракетну атаку пошкоджена багатоповерхівка

У п’ятницю, 28 червня, у Дніпрі чули вибухи. 

Як згодом уточнив керівник ОВА Сергій Лисак, ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Внаслідок цього пошкоджена дев’ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів.

Попередньо, є поранені. На місці працюють екстрені служби.

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Новости Днепра про Зруйновані кілька поверхів: у Дніпрі через ракетну атаку пошкоджена багатоповерхівкаУкраїнська

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