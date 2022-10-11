Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

Окупанти продовжують терор мирного населення України. Після дуже тяжкого дня 10 жвтня, російська армія влаштувала не менш страшну ніч для мешканців трьох районів Дніпропетровщини. Росіяни били з “Градів”, “Ураганів” та “Торнадо С”.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Усю ніч від ворожих ударів потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

“Попередньо, минулося без постраждалих. У Нікополі понівечено заправку та крамницю. У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач. У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються. На Синельниківщині росіяни ударили з «Торнадо-С» по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються. У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу”, – повідомив Валентин Резніченко.

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