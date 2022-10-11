Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
Усю ніч від ворожих ударів потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
“Попередньо, минулося без постраждалих.
У Нікополі понівечено заправку та крамницю.
У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.
У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.
На Синельниківщині росіяни ударили з «Торнадо-С» по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.
У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу”, – повідомив Валентин Резніченко.
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