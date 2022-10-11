Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:30
просмотров

Окупанти продовжують терор мирного населення України. Після дуже тяжкого дня 10 жвтня, російська армія влаштувала не менш страшну ніч для мешканців трьох районів Дніпропетровщини. Росіяни били з “Градів”, “Ураганів” та “Торнадо С”.

Новости Днепра про Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

 

Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Усю ніч від ворожих ударів потерпали три райони – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

“Попередньо, минулося без постраждалих.

У Нікополі понівечено заправку та крамницю.

У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

На Синельниківщині росіяни ударили з «Торнадо-С» по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу”, – повідомив Валентин Резніченко.

Новости Днепра про Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на Дніпропетровщині

 

Читайте також:

Новости Днепра про Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Зруйновані будинки, газопроводи, школа: як минула ніч на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Ранковий обстріл Запоріжжя: Росія випустила по місту 12 ракет, є загиблий

    Вранці у вівторок, 11 жовтня, російські окупанти випустили по Запоріжжю…

    Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Число загиблих та поранених внаслідок обстрілу України збільшилось

    Внаслідок ракетних ударів по території України в понеділок, 10 жовтня,…

    На Донеччині загинув солдат із Кам’янського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    На Донеччині загинув солдат із Кам’янського

    5 жовтня під час оборони Донецької області від російських окупантів…

    У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Дніпропетровській області заборонять продаж алкоголю: перелік громад

    У кількох громадах Криворізького району запроваджують заборону на продаж алкоголю.…

    Наверх