Зростом більший за людину: у Дніпрі на Перемозі спіймали 34-кілограмового сома

Велетенську рибу спіймали у водоймі на Перемозі, на косі Гребного каналу. На сома полювали троє чоловіків. Вони ледве витягнули його з річки за допомогою сітки, вудки та власних рук.
Успішний вилов зняли на відео, яким поділилися в місцевому телеграм-каналі. На ньому видно, що сом намагався вирватися та навіть кусав рибалок. Однак всі зусилля рибини виявилися марними і її витягнули на берег.
У мережі також опублікували фото, де видно що спійманий сом зростом більший за чоловіка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сомів такого розміру ловлять у Дніпрі не вперше. Нещодавно, 12 червня, у Дніпрі чоловік сам спіймав 28-кілограмового сома. Були навіть 2-метрові, схожі на монстрів, ще у 2021 році. Після цього того ж року дніпрянин розповів історію, як боровся з 50-кілограмовим сомом-людожером. А після початку повномасштабної війни безстрашний житель Дніпра вполював сома під час ракетного удару.
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