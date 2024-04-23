Зросла кількість постраждалих через ракетний удар біля Дніпра: дехто з них – важкі

Внаслідок ракетного удару поблизу Дніпра 23 квітня є постраждалі.

Число постраждалих через удар по Дніпровському району зросло до восьми.

На зараз відомо вже про вісьмох потерпілих, каже керівник ОВА Сергій Лисак.

Серед поранених 23-річна дівчина. У неї відкрита черепно-мозкова травма – вона важка. А ще – троє чоловіків – 32, 43 та 47 років. Їхній стан середній. Двоє – в лікарні.

Атакували росіяни і Нікопольщину. 5 разів обстрілювали з артилерії. Понад 15 разів вдарили дронами-камікадзе. І тричі скидали снаряди з БпЛА. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадам.

Постраждали двоє людей.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 16 приватних будинків і 5 господарських споруд. Серед понівеченого – адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, магазин, авто. Зачепило газогін й лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, вдень 23 квітня жителі Дніпра чули два вибухи. Як виявилося, у Дніпровському районі сталися “прильоти”.

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