«Зовсім інша лікарня» – дніпряни про ремонт медцентру №9 на лівому березі

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Незважаючи на повномасштабну війну, Дніпро продовжує оновлювати свої медичні заклади, аби лікарі мали змогу працювати в комфортних умовах, а містяни мали доступ до якісних послуг. Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: розвиток медичного простору залишається пріоритетом для Дніпра.

«Окрім лікарень ми також працюємо над ремонтом і оновленням первинної ланки та придбанням для неї обладнання. За понад два роки повномасштабної війни ми відремонтували та /або відновили роботу загалом 15 амбулаторій», — зазначив Філатов.

Так, у Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги №9, що на лівому березі Дніпра, нещодавно завершили ремонт третього і четвертого поверхів. Зараз триває утеплення фасаду будівлі, а у підвалі зроблено укриття на понад 300 людей.

Раніше, ще до повномасштабного вторгнення, були оновлені перші два поверхи центру. Загалом за останні понад 30 років це перша така комплексна реконструкція тут.

«Все змінилося — порівнюючи те, що було декілька років тому, то зараз це зовсім інша лікарня. Ми можемо спокійно зайти, не треба тягнути візочка. Все працює. Варя (донька, — ред.) у захваті від усіх лікарів. Якщо раніше ми їздили по приватних клініках, то зараз спокійно йдемо сюди», — оцінюють зроблену реконструкцію дніпрянка Олена та її маленька донечка.

Так, у приміщеннях замінили вікна, комунікації та проводку, встановили нові радіатори опалення, зробили хороше освітлення та облаштували аварійні виходи. Відремонтовані кабінети на верхніх поверхах дали змогу розмістити тут 15 спеціалізованих лікарів, що працюють за умовами укладених з НСЗУ договорів про медичне обслуговування населення. Це, зокрема, кардіолог, невропатолог, акушер-гінеколог, нарколог, педіатр, онколог, психіатр, лікар УЗД, ортопед-травматолог, ендокринолог, терапевт, дитячий та дорослий дерматовенеролог. Щоденно їх відвідують більше сотні пацієнтів.

«Я в цій лікарні працюю давно — понад 30 років. Знаю її до ремонту — було багато незручностей, мало умов для немобільних людей, з порушенням зору та слуху. Зараз все це стало доступним. Вони можуть отримати допомогу всіх лікарів, заходячи в один лікувальний заклад», — наголошує завідувачка консультативно-діагностичним відділенням медзакладу Наталя Глазунова.

Також у центрі працюють 47 сімейних лікарів, з якими заключили декларації понад 72 тисяч людей, серед них 1,6 тис. є переселенцями.

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