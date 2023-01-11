​”Золотий Глобус” отримала пісня з індійського фільму, сцени для якої знімали в Маріїнському парку

Індійський фільм, який частково знімали в Києві, отримав Золотий глобус за найкращу оригінальну пісню

Сьогодні в США відбулася церемонія нагородження премії Золотий глобус. Нагороду за найкращу оригінальну пісню отримав індійський фільм “RRR”, який частково знімали в Україні.

Сцени для переможної пісні Naatu Naatu (мовою гінді Naacho Naacho, українською “Танцюй, танцюй”) відзняли поблизу Маріїнського палацу в Києві, а ще декілька епізодів зафільмували в Межигір’ї.

Крім цього, участь в зйомках брали українські танцівники, а хореографом-постановником частини сцен була Олена Шоптенко, а другим хореографом – танцівник Максим Леонов. Зйомки в Києві проводила українська знімальна група, пише видання “НВ”.

У мережі жартують, що якщо не вдаватися в деталі фільму, то під час перегляду деяких моментів здається, що владу в Україні захопив британський прем’єр Ріші Сунак.

«RRR» — індійська історично-фантастична драма 2022 року індійського режисера Ш. Ш. Раджамулі. У центрі подій вигаданої історії в 1920 році два реальних борця за незалежність Індії проти Великої Британії Аллурі Сіта Рама Раджу і Комаран Бхім.

Читайте також:

Українська

Автор: