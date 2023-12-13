Золотий глобус 2024: кого ще номінували крім кінохітів 2023 року “Барбі” та “Опенгеймера”

Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила повний список номінантів на "Золотий глобус-2024".

Найбільше номінацій на премію року отримали два головні кінохіти: фільми «Барбі» та «Опенгеймер», тож скоріш за все, вони заберуть нагороди у більшості номінацій. Втім за перше місце змагатиметься низка інших кінострічок, які вийшли в прокат у 2023 році. Серед номінантів також телесеріали “Корона” та “Ранкове шоу”.

“Золотий Глобус” може отримати навіть американська співачка та людина року 2023 за версією журналу Time Тейлор Свіфт, яка випустила в кінопрокат запис свого концертного туру “The Eras Tour”.

Кращий фільм

“Барбі”;

“Анатомія падіння”;

“Вбивці квіткового місяця”;

“Опенгеймер”;

“Минулі життя”;

“Бідні та нещасні”.

Найкращий драматичний фільм

“Опенгеймер”;

“Вбивці квіткового місяця”;

“Минулі життя”;

“Маестро”;

“Анатомія падіння”;

“Зона інтересів”.

Найкращий комедійний фільм чи мюзикл

“Air: Великий стрибок”;

“Барбі”;

“Американське чтиво”;

“Залишені”;

“Май грудень”;

“Бідні-нещасні”.

Найкращий драматичний серіал

“1923”;

“Корона”;

“Одні з нас”;

“Дипломатка”;

“Ранкове шоу”;

“Спадкоємці”.

Найкращий комедійний серіал або мюзикл

“Початкова школа “Ебботт”;

“Баррі”;

“Ведмідь”;

“Бути присяжним”;

“Вбивства в одному будинку”;

“Тед Лассо”.

Найкращий сценарій

“Барбі”;

“Бідні-нещасні”;

“Опенгеймер”;

“Вбивці квіткового місяця”;

“Минулі життя”;

“Анатомія падіння”.

Кінематографічні досягнення та касові збори

“Барбі”;

“Вартові галактики 3”;

“Джон Вік 4”;

“Місія нездійсненна: Смертельна розплата”;

“Опенгеймер”;

“Людина-павук: Через всесвіт”;

“Брати Супер Маріо у кіно”;

“Тейлор Свіфт: The Eras Tour”

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