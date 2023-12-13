Золотий глобус 2024: кого ще номінували крім кінохітів 2023 року “Барбі” та “Опенгеймера”
Золотий глобус 2024: кого ще номінували крім кінохітів 2023 року “Барбі” та “Опенгеймера”
Сьогодні 13:05
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Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила повний список номінантів на "Золотий глобус-2024".
Найбільше номінацій на премію року отримали два головні кінохіти: фільми «Барбі» та «Опенгеймер», тож скоріш за все, вони заберуть нагороди у більшості номінацій. Втім за перше місце змагатиметься низка інших кінострічок, які вийшли в прокат у 2023 році. Серед номінантів також телесеріали “Корона” та “Ранкове шоу”.
“Золотий Глобус” може отримати навіть американська співачка та людина року 2023 за версією журналу Time Тейлор Свіфт, яка випустила в кінопрокат запис свого концертного туру “The Eras Tour”.
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