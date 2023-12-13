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Золотий глобус 2024: кого ще номінували крім кінохітів 2023 року “Барбі” та “Опенгеймера”

Сьогодні 13:05
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Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила повний список номінантів на "Золотий глобус-2024".

Новости Днепра про Золотий глобус 2024: кого ще номінували крім кінохітів 2023 року

Найбільше номінацій на премію року отримали два головні кінохіти: фільми «Барбі» та «Опенгеймер», тож скоріш за все, вони заберуть нагороди у більшості номінацій. Втім за перше місце змагатиметься низка інших кінострічок, які вийшли в прокат у 2023 році. Серед номінантів також телесеріали “Корона” та “Ранкове шоу”. 

“Золотий Глобус” може отримати навіть американська співачка та людина року 2023 за версією журналу Time Тейлор Свіфт, яка випустила в кінопрокат запис свого концертного туру “The Eras Tour”.

Кращий фільм

  • “Барбі”;
  • “Анатомія падіння”;
  • “Вбивці квіткового місяця”;
  • “Опенгеймер”;
  • “Минулі життя”;
  • “Бідні та нещасні”.

Найкращий драматичний фільм

  • “Опенгеймер”;
  • “Вбивці квіткового місяця”;
  • “Минулі життя”;
  • “Маестро”;
  • “Анатомія падіння”;
  • “Зона інтересів”.

Найкращий комедійний фільм чи мюзикл

  • “Air: Великий стрибок”;
  • “Барбі”;
  • “Американське чтиво”;
  • “Залишені”;
  • “Май грудень”;
  • “Бідні-нещасні”.

Найкращий драматичний серіал

  • “1923”;
  • “Корона”;
  • “Одні з нас”;
  • “Дипломатка”;
  • “Ранкове шоу”;
  • “Спадкоємці”.
  • Найкращий комедійний серіал або мюзикл
  • “Початкова школа “Ебботт”;
  • “Баррі”;
  • “Ведмідь”;
  • “Бути присяжним”;
  • “Вбивства в одному будинку”;
  • “Тед Лассо”.

Найкращий сценарій

  • “Барбі”;
  • “Бідні-нещасні”;
  • “Опенгеймер”;
  • “Вбивці квіткового місяця”;
  • “Минулі життя”;
  • “Анатомія падіння”.

Кінематографічні досягнення та касові збори

  • “Барбі”;
  • “Вартові галактики 3”;
  • “Джон Вік 4”;
  • “Місія нездійсненна: Смертельна розплата”;
  • “Опенгеймер”;
  • “Людина-павук: Через всесвіт”;
  • “Брати Супер Маріо у кіно”;
  • “Тейлор Свіфт: The Eras Tour”

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