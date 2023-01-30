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  • «Золото» та «бронза»: плавець з Дніпра став кращим на змаганнях в Люксембурзі

«Золото» та «бронза»: плавець з Дніпра став кращим на змаганнях в Люксембурзі

Сьогодні 22:00
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Вихованець ДВУФК в перший день змагання завоював «золото» на дистанції 200 м батерфляй, а у другий – «бронзу» на стометрівці.

Новости Днепра про «Золото» та «бронза»: плавець з Дніпра став кращим на змаганнях в Люксембурзі

В традиційному Euro Meet 2023 з плавання, який днями розпочався у Люксембурзі, прийняв участь плавець з Дніпра Деніс Кесіль.

Хоча і йому 22 роки, Денис – рекордсмен України на дистанції 200 м батерфляєм, та приймав участь в Олімпіаді-2020 у Токіо.

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Новости Днепра про «Золото» та «бронза»: плавець з Дніпра став кращим на змаганнях в ЛюксембурзіУкраїнська Новости Днепра про «Золото» та «бронза»: плавець з Дніпра став кращим на змаганнях в ЛюксембурзіРусский

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