«Золото» та «бронза»: плавець з Дніпра став кращим на змаганнях в Люксембурзі

В традиційному Euro Meet 2023 з плавання, який днями розпочався у Люксембурзі, прийняв участь плавець з Дніпра Деніс Кесіль.
Хоча і йому 22 роки, Денис – рекордсмен України на дистанції 200 м батерфляєм, та приймав участь в Олімпіаді-2020 у Токіо.
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