Золото наше: дніпровські скелелазки вибороли перемогу на Кубку Європи

Вітаємо і бажаємо нових блискучих досягнень!

З 30 червня по 2 липня в Австрії проходив VІІ етап молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння.

У змаганнях приймали участь спортсмени з 27 країн Європи, в складі збірної України були представники Дніпропетровщини.

В перший день спортсмени виступали у категорії швидкості. Перше місце і золоту медаль в групі юніоров U-20 виборола дніпровська спортсменка Дар’я Ткачева. Срібну медаль в цій же категорії отримала Софія Тульчинська з Нікополя.

Наступні два дні спортсмени змагались у дисципліні трудності. Україну представляли 10 спортсменів, але на жаль ніхто, окрім дніпрянки Рафаель Казбекової, не пройшов від кваліфікації до наступного етапу змагань. Більш того, Рафаель у фіналі турніру здобула золоту медаль.

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