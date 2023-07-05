Золото наше: дніпровські скелелазки вибороли перемогу на Кубку Європи

З 30 червня по 2 липня в Австрії проходив VІІ етап молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння.
У змаганнях приймали участь спортсмени з 27 країн Європи, в складі збірної України були представники Дніпропетровщини.
В перший день спортсмени виступали у категорії швидкості. Перше місце і золоту медаль в групі юніоров U-20 виборола дніпровська спортсменка Дар’я Ткачева. Срібну медаль в цій же категорії отримала Софія Тульчинська з Нікополя.
Наступні два дні спортсмени змагались у дисципліні трудності. Україну представляли 10 спортсменів, але на жаль ніхто, окрім дніпрянки Рафаель Казбекової, не пройшов від кваліфікації до наступного етапу змагань. Більш того, Рафаель у фіналі турніру здобула золоту медаль.
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Вітаємо чемпіона!
Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.