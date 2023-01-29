Знижено вік постановки на військовий облік в Україні: з’явилося роз’яснення

В Україні відбулися зміни в законодавстві про військовий облік.

Наприкінці 2022 року Кабмін затвердив постанову №1487, ввівши новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Зазначається, що тепер хлопці повинні ставати на військовий облік у рік, коли їм має виповнитися 17 років.

Про це повідомляє адвокат Андрій Новак, пише видання “УП”.

Треба йти у військкомат не в момент, коли виповнилося 16 років, а в той рік, коли має виповнитись 17 років. Наприклад, якщо у 2022 році хлопцеві виповнилося 16, то у 2023 він має стати на військовий облік. Однак це зміна для постановки на військовий облік не змінює інших норм, згідно з якими людину можуть мобілізувати або призвати на строкову службу лише з 18 років“, – пояснив він.

По суті, для самих призовників нічого не змінилося, але ця зміна була необхідна для співробітників ТЦКСП, які тепер можуть прогнозувати кількість потенційних мобілізованих та призовників.

Нагадаємо, на військовий облік в Україні мають ставати:

чоловіки віком від 16 до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;

жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Раніше ми повідомляли, чи будуть в Україні видавати повістки через Дію та звідки взялася ця інформація.

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