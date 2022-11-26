Знищили мирний квартал: наслідки ракетного удару по Дніпру (ФОТО)

Сьогодні, 26 листопада, російські окупанти атакували ракетами Дніпро.

На жаль, постраждали 13 людей, серед них 17-річний юнак. Крім того, пошкоджено десятки будинків.

Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, показав, як виглядає місце прильоту.

Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі. Такий вигляд він має після сьогоднішніх прильотів. Понівечені людські життя. Понівечені будинки. Понівечені комунікації. Росіян не можна пробачити. Росіян можна тільки перемогти, – написав він.

А це вирва, залишена російською ракетою.

Ті, хто виконують та віддають злочинні накази, будуть обов’язково покарані.

росія – країна-терорист.

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