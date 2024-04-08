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  • Знищено будинок, двоє поранених у лікарні: зранку ворог потужно обстріляв Нікополь

Знищено будинок, двоє поранених у лікарні: зранку ворог потужно обстріляв Нікополь

Сьогодні 12:19
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У Нікополі на Дніпропетровщині під час ранкового обстрілу постраждали люди.

Новости Днепра про Знищено будинок, двоє поранених у лікарні: зранку ворог потужно обстріляв Нікополь

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

За інформацією Лисака, у Нікополі двоє поранених – 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Люди постраждали під час ранкового артобстрілу міста.

У місті знищено двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Також побито інфраструктурний об’єкт, снаряди зачепили газогін і лінії електропередач.

Решту наслідків атаки ще уточнюють.

Новости Днепра про Знищено будинок, двоє поранених у лікарні: зранку ворог потужно обстріляв Нікополь

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Новости Днепра про Знищено будинок, двоє поранених у лікарні: зранку ворог потужно обстріляв НікопольУкраїнська

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