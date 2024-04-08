Знищено будинок, двоє поранених у лікарні: зранку ворог потужно обстріляв Нікополь

У Нікополі на Дніпропетровщині під час ранкового обстрілу постраждали люди.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, у Нікополі двоє поранених – 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Люди постраждали під час ранкового артобстрілу міста.

У місті знищено двоповерховий житловий будинок. Є й пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, авто. Також побито інфраструктурний об’єкт, снаряди зачепили газогін і лінії електропередач.

Решту наслідків атаки ще уточнюють.

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