Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб
Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб
Сьогодні 09:00
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 149890 (+650) осіб ліквідовано, танків – 3395 (+7) од, бойових броньованих машин – 6638 (+8) од, артилерійських систем – 2393 (+10) од, РСЗВ – 479 (+1) од, засоби ППО – 247 (+0) од, літаків – 300 (+0) […]
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,
танків – 3395 (+7) од,
бойових броньованих машин – 6638 (+8) од,
артилерійських систем – 2393 (+10) од,
РСЗВ – 479 (+1) од,
засоби ППО – 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,
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