Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 149890 (+650) осіб ліквідовано, танків – 3395 (+7) од, бойових броньованих машин – 6638 (+8) од, артилерійських систем – 2393 (+10) од, РСЗВ – 479 (+1) од, засоби ППО – 247 (+0) од, літаків – 300 (+0) […]

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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