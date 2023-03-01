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Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб

Сьогодні 09:00
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Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 149890 (+650) осіб ліквідовано, танків – 3395 (+7) од, бойових броньованих машин – 6638 (+8) од, артилерійських систем – 2393 (+10) од, РСЗВ – 479 (+1) од, засоби ППО – 247 (+0) од, літаків – 300 (+0) […]

Новости Днепра про Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб

Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 3395 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6638 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2393 (+10) од,
  • РСЗВ – 479 (+1) од,
  • засоби ППО – 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5) од,
  • спеціальна техніка – 230 (+0).

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Новости Днепра про Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: ГенштабРусский

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