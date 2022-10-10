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Знищено 41 ракету з 75, – Залужний

Сьогодні 11:07
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Сьогодні вранці російські окупанти нанесли масований ракетний удар по Україні.

Новости Днепра про Знищено 41 ракету з 75, - Залужний

Як повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, усього росіяни випустили 75 ракет, із них 41 було збито нашою ППО.

Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях! – написав Валерій Залужний.

Новости Днепра про Знищено 41 ракету з 75, - Залужний

Будь ласка, бережіть себе та будьте в безпечних місцях! 

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