Знищено 41 ракету з 75, – Залужний

Як повідомив Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, усього росіяни випустили 75 ракет, із них 41 було збито нашою ППО.
Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян. Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях! – написав Валерій Залужний.
Будь ласка, бережіть себе та будьте в безпечних місцях!
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