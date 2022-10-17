Знищені гелікоптери та ДРГ: успіхи ЗСУ на Криворізькому напрямку

За повідомленнями від військових, ЗСУ продовжують витісняти ворога з його позицій на Криворіжському напрямку та закріпилися в деокупованих селищах.
Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів, що ЗСУ закріпилися в населених пунктах: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне в Бериславському районі Херсонської області. Успішно діяли авіація, ракетно-артилерійські та інші підрозділи.
Противник зазнає значних втрат. Тільки в середу силами протиповітряної оборони було знищено чотири ударних вертольоти противника Ка-52. ЗСУ знищують склади боєприпасів, ворожі центри управління, скупчення техніки.
За інформацією Оперативного командування “Південь”, днями противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу в напрямку деокупованої Трифонівки. Але поніс втрати та відступив.
Ракетно-артилерійськими підрозділами знищено три самохідні артустановки ворога, гаубиця “Мста-Б”, станція радіоелектронної боротьби. Також знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.
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