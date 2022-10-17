Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Знищені гелікоптери та ДРГ: успіхи ЗСУ на Криворізькому напрямку

Сьогодні 11:38
просмотров

На Криворізькому напрямку продовжуються бої.

Новости Днепра про Знищені гелікоптери та ДРГ: успіхи ЗСУ на Криворізькому напрямку

За повідомленнями від військових, ЗСУ продовжують витісняти ворога з його позицій на Криворіжському напрямку та закріпилися в деокупованих селищах.

Начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул розповів, що ЗСУ закріпилися в населених пунктах: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне в Бериславському районі Херсонської області. Успішно діяли авіація, ракетно-артилерійські та інші підрозділи. 

Противник зазнає значних втрат. Тільки в середу силами протиповітряної оборони було знищено чотири ударних вертольоти противника Ка-52. ЗСУ знищують склади боєприпасів, ворожі центри управління, скупчення техніки.

За інформацією Оперативного командування “Південь”, днями противник спробував запустити диверсійно-розвідувальну групу в напрямку деокупованої Трифонівки. Але поніс втрати та відступив. 

Ракетно-артилерійськими підрозділами знищено три самохідні артустановки ворога, гаубиця “Мста-Б”, станція радіоелектронної боротьби. Також знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Читайте також:

Новости Днепра про Знищені гелікоптери та ДРГ: успіхи ЗСУ на Криворізькому напрямкуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сьогодні і завтра у Дніпрі трамваї №15 закінчать роботу раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:52
    Сьогодні і завтра у Дніпрі трамваї №15 закінчать роботу раніше

    Важлива інформація!

    Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети
    новини України
    Сьогодні 10:31
    Уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети

    Сьогодні вночі знову не вмовкали тривоги по всій Україні.

    У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік
    Новини Дніпра
    15.10.2022 20:44
    У Кривому Розі горів житловий будинок: загинув чоловік

    Сьогодні, 15 жовтня, о 16:12 на лінію «101» надійшло повідомлення…

    Ворожі обстріли та п‘ятеро постраждалих: як минув день на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    15.10.2022 20:01
    Ворожі обстріли та п‘ятеро постраждалих: як минув день на Дніпропетровщині

    Про те, як минув 234 день повномасштабної війни на Дніпропетровщині,…

    Наверх