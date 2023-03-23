Зниклий олень у парку Шевченка: на старих фото показали загублену скульптуру (ФОТО)

Після реконструкції парку Шевченка 1974 року в одному із куточків зеленої зони з’явилося кілька скульптур оленів. Вони були зроблені зі звареного дроту і «символізували» родину батьків з двома оленятами. Побачити, що олені виготовлені з дроту можна було лише з близька. Більше було схоже на те, що звірі сплетені з гілок дерев. Композиція приваблювала дітей та була улюбленим місцем для фотосесій відвідувачів парку.
Величезний олень стояв близько до дороги, а трохи поодаль від нього – ще одна композиція з цих трьох звірів.
Серед місцевих жителів досі існує легенда, що якщо потерти мамі-оленіхі вушка, це допоможе захистити сім’ю від зрад. Наскільки правдиве це повір’я та чи допомагає у реальності – невідомо.
За кілька років стояння на відкритому повітрі та під снігом із дощем скульптури втратили свій зовнішній вигляд. Опорні частини стали тонкими, лапи оленів почали підпирати штирями, щоб звірі не завалилися.
У 2010 році композицію відправили на реставрацію і в парк вона повернулася не в повному складі: не вистачало оленя з величезними гіллястими рогами. Також маму з оленятами пофарбували в коричневий колір. Ці метаморфози зробили тварин менш привабливими для відвідувачів. Сьогодні композиція знаходиться у парку, але впізнати у ній сім’ю оленів досить складно.
«Найбільше мені в дитинстві подобався величезний олень із рогами. Жоден похід у парк не обходився без візиту до мого улюбленця. Шкода, що він кудись зник, а решта скульптур з композиції перебувають у такому жалюгідному стані. Іноді їх фарбують просто у якісь нереальні кольори і це дуже псує оленів», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ольга Катаренко.
Довгий час вважалося, що тата-оленя з парку Шевченка «перевели» у сквер біля тупику 4-го трамвая, але потім стало зрозуміло, що це зовсім інший металевий олень. Куди подівся олень із рогами незрозуміло досі.
фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав – Днепропетровськ”
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