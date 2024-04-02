Зниклий квітковий ринок у центрі Дніпра: де розташовувався та як виглядав (ФОТО)

На вулиці Воскресенській колись був квітковий ринок.

Дніпряни показали фото зниклого квіткового ринку на вулиці Воскресенській – до 2016 року Леніна.

Рідкісні фото з власного архіву показав дніпрянин Віктор у Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ”.

Квітковий ринок. Вулиця Леніна. Агенція Госкомінтурист. Там при СРСР бронювали номер в готелях Інтурист. Фото – середина 90-х, – написав Віктор.

На першому фото видно торгові ряди, парасольки та продавців, які торгували квітами. Ринок існував у 90-х, а згодом занепав та закрився.

Дніпряни розповідають, що в офісі, поруч з ринком на центральній вулиці Леніна, тоді можна було бронювати квитки в готелі Інтурист. Пан Віктор згадує, що в 80-х замовляв там кімнати, аби мати житло під час подорожей до Москви, Белграда та Сочі.

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