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  • Зниклий квітковий ринок у центрі Дніпра: де розташовувався та як виглядав (ФОТО)

Зниклий квітковий ринок у центрі Дніпра: де розташовувався та як виглядав (ФОТО)

Сьогодні 16:18
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На вулиці Воскресенській колись був квітковий ринок.

Новости Днепра про Зниклий квітковий ринок у центрі Дніпра: де розташовувався та як виглядав (ФОТО)

Дніпряни показали фото зниклого квіткового ринку на вулиці Воскресенській – до 2016 року Леніна. 

Рідкісні фото з власного архіву показав дніпрянин Віктор у Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ”. 

Квітковий ринок. Вулиця Леніна. Агенція Госкомінтурист. Там при СРСР бронювали номер в готелях Інтурист. Фото – середина 90-х, – написав Віктор. 

На першому фото видно торгові ряди, парасольки та продавців, які торгували квітами. Ринок існував у 90-х, а згодом занепав та закрився. 

Дніпряни розповідають, що в офісі, поруч з ринком на центральній вулиці Леніна, тоді можна було бронювати квитки в готелі Інтурист. Пан Віктор згадує, що в 80-х замовляв там кімнати, аби мати житло під час подорожей до Москви, Белграда та Сочі.

Новости Днепра про Зниклий квітковий ринок у центрі Дніпра: де розташовувався та як виглядав (ФОТО)

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Новости Днепра про Зниклий квітковий ринок у центрі Дніпра: де розташовувався та як виглядав (ФОТО)Українська

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