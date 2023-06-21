Зниклі фонтани у парку Шевченка у Дніпрі: грації з м’ячем, студенти та звірятко біля ресторану (ФОТО)

Колись у парку Шевченка у Дніпрі була велика кількість фонтанів. Усі їх прикрашали скульптура в середині чаші. Але згодом вони перестали функціонувати.

Як раніше виглядали фонтани у парку та що з ним трапилося – дізналися журналісти dnepr.info.

На центральній алеї неподалік ресторану «Маяк» був фонтан, де в центрі чаші дівчата на витягнутих руках тримали м’яч. Фонтан був улюбленцем дітлахів, у багатьох жителів Дніпра є з ним фото у дитячих альбомах. З’явився фонтан у парку після його реконструкції у 1950-х роках, але не пережив 1990-х.

Воду в нього подавати перестали, зараз гуляючи парком можна побачити залишки чаші, вони в напівзруйнованому стані і майже засипані землею. Серед спортсменів-школярів Дніпра вважалося, що, якщо кинути в басейн монетку це допоможе показати найкращий результат на змаганнях.

Неподалік танцювального майданчика знаходився фонтан, де в центрі чаші були скульптури дітей, що веселяться: один сидів, а другий поливав його водою. Фонтан також призначався для дітей – невеликий. Малята любили пускати в ньому кораблики, а їхні батьки – фотографувати дітей на фоні фонтану. Біля фонтану призначалися побачення та зустрічі.

За місцевими повір’ями вважалося, що фонтан допомагає знайти супутника чи супутницю життя. Але для цього його треба про це попросити. Бажання зустріти другу половинку обов’язково треба було сказати голосно і коли довкола нікого не було. Останнє було дуже проблематичним, оскільки фонтан був досить популярним місцем відпочинку і біля нього майже завжди були люди.

На місці ресторану «Маяк» до Другої світової війни був невеликий фонтан із звіром усередині чаші. Фонтан знаходився поряд із рестораном «Аврора», але після реконструкції закладу зник. Звели фонтан у 1930-х роках, прибрали у середині 1950-х.

Окрасою парку вважався фонтан біля Палацу студентів. У великій прямокутній чаші було кілька скульптур, що зображають учнів вишів. Конструкція була складна та багатоярусна. З’явився він у парку після реконструкції будівлі палацу на початку 1950-х років. Простояв фонтан у парку майже 30 років і за цей час встиг стати одним із символів міста. Його зображення друкувалися на листівках. Він мав велику популярність у студентів, перед сесією туди кидали монетки на удачу – вважалося, що це може принести «кулю» і допоможе скласти іспити на відмінно.

На початку 1990-х воду у фонтан подавати перестали, 1993 року його засипали землею.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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