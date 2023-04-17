Зникла тиждень тому: у Дніпропетровській області шукають 16-річну дівчину

У Новомосковську зникла 16-річна дівчина.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

У Новомосковську поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої, яка зникла тиждень тому.

16-річна Надія Бегіу пішла з дому 10 квітня та досі не повернулася. 16 квітня мама дівчини звернулася до поліціянтів, які розпочали пошуки зниклої.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 160 см, худорлява статура, волосся темно-русяве, зачіска коротка (стрижка під хлопчика), очі сірі. У день зникнення була одягнута в зелену куртку, синю шапку, спортивні штани з білими смужками.

Зазначається, що дівчина раніше вже тікала з дому, після чого її розшукували правоохоронці та повертали додому.

Усім, хто володіє інформацією про місце перебування неповнолітньої, прохання повідомити до поліції за телефонами 102, (098) 242-58-03, (097) 980-46-17

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