Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зникла тиждень тому: у Дніпропетровській області шукають 16-річну дівчину

Зникла тиждень тому: у Дніпропетровській області шукають 16-річну дівчину

Сьогодні 10:28
просмотров

У Новомосковську зникла 16-річна дівчина.

Новости Днепра про Зникла тиждень тому: у Дніпропетровській області шукають 16-річну дівчину

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області. 

У Новомосковську поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої, яка зникла тиждень тому.

16-річна Надія Бегіу пішла з дому 10 квітня та досі не повернулася. 16 квітня мама дівчини звернулася до поліціянтів, які розпочали пошуки зниклої. 

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 160 см, худорлява статура, волосся темно-русяве, зачіска коротка (стрижка під хлопчика), очі сірі. У день зникнення була одягнута в зелену куртку, синю шапку, спортивні штани з білими смужками. 

Зазначається, що дівчина раніше вже тікала з дому, після чого її розшукували правоохоронці та повертали додому. 

Усім, хто володіє інформацією про місце перебування неповнолітньої, прохання повідомити до поліції за телефонами 102, (098) 242-58-03, (097) 980-46-17

Читайте також:

Новости Днепра про Зникла тиждень тому: у Дніпропетровській області шукають 16-річну дівчинуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:23
    Велика вода наступає: у Дніпрі затопило Мануйлівський пляж (ФОТО)

    Останніми днями через підвищення рівня води у річці Дніпро наш…

    Смертельна аварія: у Кривому Розі вантажівка збила пішохода
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Смертельна аварія: у Кривому Розі вантажівка збила пішохода

    У Кривому Розі вантажівка на смерть збила чоловіка, який ішов…

    Палала автівка: у Дніпрі на Березинській вранці сталася пожежа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Палала автівка: у Дніпрі на Березинській вранці сталася пожежа

    Автівка загорілася на вулиці Березинській у Дніпрі вранці 17 квітня.

    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 17 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Як працює громадський транспорт у Дніпрі 17 квітня

    Сьогодні, 17 квітня у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні маршрути…

    Наверх