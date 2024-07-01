Зникла декілька днів тому: на Дніпропетровщині розшукують 88-річну жінку

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Новомосковського районного відділу поліції.
За попередньою інформацією, жінка проживає у селі Козирщина Новомосковського району. 28 червня вона вийшла з дому, направляючись у невідомому напрямку, та не повернулася.
Про зникнення літньої жінки повідомив її син 30 червня.
Станом на ранок 1 липня місцезнаходження Любові невідомо.
Прикмети: на вигляд 88 років, зріст 155 см, середньої статури, волосся сиве.
Була одягнена: рожева кофта (як на фото), спідниця в клітинку, блакитні резинові капці, при собі мала палицю.
Якщо Вам відома інформація про можливе місцезнаходження 88-річної Любові Панасівни Рибалки, повідомляйте за телефонами: 102, (098)864-52-40. Також можна звернутися до відділу поліції.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кам’янському 17-річний хлопець поїхав на пляж та не повернувся. Його розшукали, з хлопцем все добре.
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