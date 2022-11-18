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Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області

Сьогодні 10:51
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Учора 17 листопада в Дніпрі випав перший сніг.

Новости Днепра про Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області

Ввечері 17 листопада в Дніпра та області випав перший в цьому сезоні сніг. Добре насипало в області, а в нашому місті він зник вже на світанку, але дніпряни встигли трохи повеселитися.

Хтось зміг навіть зліпити сніговика. Проте повноцінної сніжної зими поки що чекати не варто. За прогнозами синоптиків, найближчими днями будуть йти дощі.

Новости Днепра про Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області

Новости Днепра про Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області

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Новости Днепра про Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та областіУкраїнська

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