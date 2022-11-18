Зник на світанку: яким був перший сніг в Дніпрі та області

Учора 17 листопада в Дніпрі випав перший сніг.

Ввечері 17 листопада в Дніпра та області випав перший в цьому сезоні сніг. Добре насипало в області, а в нашому місті він зник вже на світанку, але дніпряни встигли трохи повеселитися.

Хтось зміг навіть зліпити сніговика. Проте повноцінної сніжної зими поки що чекати не варто. За прогнозами синоптиків, найближчими днями будуть йти дощі.

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