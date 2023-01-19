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Зник на проспекті Поля 9 днів тому: у Дніпрі шукають чоловіка

Сьогодні 12:30
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У Дніпрі 9 днів шукають зниклого чоловіка.

Новости Днепра про Зник на проспекті Поля 9 днів тому: у Дніпрі шукають чоловіка

У Дніпрі зник 54-річний Сергій Скнар.

Відомо, що 10 січня, о 16:00, він вийшов зі свого будинку по проспекту Олександра Поля та досі не повернувся. 

Чоловік був одягнений у коричневу куртку на ґудзиках, бавовняні штани, гумові чоботи, на голові була чорна шапка.

Особливі прикмети: шкутильгає, тому ходить з чорною дерев’яною палкою з ручкою в формі гачка. Носить вуса та коротку сиву бороду.

Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження Сергія повідомте про це за номерами (050) 622-89-46, (063) 701-35-61.

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Новости Днепра про Зник на проспекті Поля 9 днів тому: у Дніпрі шукають чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Зник на проспекті Поля 9 днів тому: у Дніпрі шукають чоловікаРусский

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