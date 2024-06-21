Зник місяць тому: у Дніпропетровській області розшукують 26-річного чоловіка

На Дніпропетровщині розшукують 26-річного Сергія Мазницю. З 31 травня родичі не можуть зв’язатися з чоловіком. Відомо, що востаннє його бачили вдома у селі Панасівка. Сергій пішов у справах і з того часу про його місцеперебування нічого не відомо.
Прикмети: на вигляд 30 років, зріст 165 сантиметрів, середньої статури, волосся світле, очі зелені.
Був одягнений: джинси блакитного кольору, інший одяг не встановлений.
Особливі прикмети: на лівій руці від плеча до ключиці татуювання у вигляді орнаменту.
Якщо ви бачили Сергія чи знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте за номерами: 102, або (098) 864-52-40.
На Дніпропетровщині також шукають зниклу 10-річну дівчинку.
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