Зник майже тиждень тому: в Кривому Розі розшукують 24-річного чоловіка

Поліція Кривого Рогу розшукує 24-річного Арсена Матвієнка. 6 жовтня чоловік пішов з дому і не повернувся. Зв'язку з ним немає.

Прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 180 см, міцної статури, волосся коротке.

Був одягнений: джинси синього кольору, куртка сірого кольору та взуття чорного кольору. При собі мав сумку синього кольору.

Якщо ви бачили Арсена чи знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами (068) 021-59-13, (098) 639-39-62 або 102.

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