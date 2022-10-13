Зник майже тиждень тому: в Кривому Розі розшукують 24-річного чоловіка

Прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 180 см, міцної статури, волосся коротке.
Був одягнений: джинси синього кольору, куртка сірого кольору та взуття чорного кольору. При собі мав сумку синього кольору.
Якщо ви бачили Арсена чи знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами (068) 021-59-13, (098) 639-39-62 або 102.
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