Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанина

Пенсіонера розшукують більше тижня, тож правоохоронці звернулися за допомогою до громадян. Зниклий має проблеми з пам’яттю та погано орієнтується в просторі.
Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 75-80 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся довге сиве.
Був одягнутий в чорну кепку, довге пальто темно-сірого кольору, чорні брюки, зимові чоботи чорного або коричневого відтінку.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування ВолодимираПчельникова, прохання повідомити до Нікопольського районного управління поліції або за телефоном 095 075 0790, а також на лінію 102.
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