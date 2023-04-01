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  • Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанина

Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанина

Сьогодні 16:06
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Поліція міста Нікополь розшукує зниклого 76-річного чоловіка. Володимир Пчельников вийшов зі своєї квартири, що на вулиці Отаманській, 24 березня приблизно о 13:00 і досі не повернувся.

Новости Днепра про Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанина

Пенсіонера розшукують більше тижня, тож правоохоронці звернулися за допомогою до громадян. Зниклий має проблеми з пам’яттю та погано орієнтується в просторі.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 75-80 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся довге сиве.

Був одягнутий в чорну кепку, довге пальто темно-сірого кольору, чорні брюки, зимові чоботи чорного або коричневого відтінку.

Новости Днепра про Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанина

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування ВолодимираПчельникова, прохання повідомити до Нікопольського районного управління поліції або за телефоном 095 075 0790, а також на лінію 102.

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Новости Днепра про Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанинаУкраїнська Новости Днепра про Зник більше тижня тому: на Дніпропетровщині розшукують 76-річного нікопольчанинаРусский

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