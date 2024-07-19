Зник більше двох діб тому: на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловіка

У Нікопольському районі розшукують 46-річного Шульгу Олексія.

У пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області повідомили про розшук 46-річного Шульги Олексія.

Про його зникнення повідомлення надійшло до поліції 18 липня.

За попередньою інформацією, 16 липня вранці чоловік вийшов з місця мешкання в селі Червоногригорівка Нікопольського району, та наразі місце його перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 45-50 років, волосся темне коротке.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Шульги Олексія, 1978 року народження, прохання повідомити до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами: 102, 099 490 26 39, 095 075 07 90.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 71-річного чоловіка.

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