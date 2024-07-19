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Зник більше двох діб тому: на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловіка

Сьогодні 08:58
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У Нікопольському районі розшукують 46-річного Шульгу Олексія.
Новости Днепра про Зник більше двох діб тому: на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловіка

Шульга Олексій

У пресслужбі ГУНП Дніпропетровської області повідомили про розшук 46-річного Шульги Олексія.

Про його зникнення повідомлення надійшло до поліції 18 липня. 

За попередньою інформацією, 16 липня вранці чоловік вийшов з місця мешкання в селі Червоногригорівка Нікопольського району, та наразі місце його перебування невідоме. 

Прикмети: на вигляд 45-50 років, волосся темне коротке. 

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування Шульги Олексія, 1978 року народження, прохання повідомити до Нікопольського районного управління поліції або за телефонами: 102, 099 490 26 39095 075 07 90

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукали зниклого 71-річного чоловіка.

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Новости Днепра про Зник більше двох діб тому: на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Зник більше двох діб тому: на Дніпропетровщині розшукують 46-річного чоловікаРусский

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