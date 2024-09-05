Знущалися та вбивали: хто такі “Дніпропетровські маніяки”, з історією яких росіяни провели ІПСО

Нещодавно опублікований фейк про дезертирство «Дніпропетровських маніяків» викликав бурхливе обговорення серед жителів області.

Йдеться мова про 2007 рік, коли на вулицях Дніпра знаходили трупи тварин, а згодом і людей. А однією з наймоторошніших справ стало вбивство вагітної жінки, з черева якої вирізали ще ненароджену дитину.

Dnepr.info детальніше розповість моторошну історію про дніпровських маніяків, Ігора Супрунюка та Віктора Саєнко, яку обрали як фейк російські пропагандисти, аби посіяти паніку серед українців.

Насправді спочатку зловмисників було троє. У групу входив ще один хлопчина на ім’я Олександр Ганжа. Всі троє навчалися в одному й тому самому класі, були знайомі з дитинства. Батько одного з них працював у прокуратурі, а мати була високопоставленою чиновницею. Інші двоє також походили з цілком нормальних сімей.

Вважається, що об’єднала молодиків спільна жага подолати страхи. До речі, долали їх вони у незвичайний спосіб – висіння з балкону 14 поверху. Таким чином хлопці врешті-решт подолали свій страх – смерті вони більше не боялися.

Лідер групи, Ігор Супрунюк, почав мати проблеми з законом ще у 8 класі: тоді його звинуватили в жорстокому побитті однолітків, вандалізмі. Під його впливом знаходились Віктор Саєнко та Олександр Ганжа. У тому ж віці вони разом били вікна у під’їздах та крали велосипеди. Окрім цього, тоді Ігор разом з Віктором здійснив напав на хлопчика та забрав його велосипед.

За версіями деяких ЗМІ: те, що Супрунюка ще тоді не притягнули до відповідальності, є заслугою його заможних та впливових батьків.

На цьому злочини не зупинилися, а стали жорсткішими. Молодики почали катувати та вбивати котів і собак, фіксуючи процес на відео. Знову зауважимо, що відбувалося це у 2003-2004 роках (у деяких джерелах – 2004-2005рр). Як потім вони пояснили, тортури над тваринами були для них загартуванням волі, аби стати найманими кілерами.

Потім, за рік-два до початку серійних вбивств, хлопці понівечили обличчя двох однолітків.

Перше вбивство скоїли 25 червня 2007 року, напавши на жінку та чоловіка. Тоді хлопцям було по 19 років. Зазвичай били молотком по голові. Далі обирали різних за статю та віком жертв, однак частіше за все це були жінки, діти або люди похилого віку. Вбивали просто так, без причини.

Таким чином загинула 21 людина.

Спіймали злочинців під час того, як вони намагалися продати телефон однієї з жертв. Коли пристрій увімкнули, сигнал був перехоплений правоохоронцями. Злочинців затримали прямо біля каси ломбарду.

Слідство велося протягом 9 місяців, за цей час обвинувачені спочатку зізнавалися у злочинах та частково визнавали провину. Згодом Супрунюк заявив, що показання вибили з нього силою, та до кінця слідства повністю заперечував свої злодіяння.

Під час розслідування було з’ясовано, що у жорстоких вбивствах Олександр Ганжа не брав участь, а тому отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років, а от Супрунюк та Саєнко були засуджені на довічне перебування за ґратами.

Незважаючи на численні оскарження рішення суду від батьків, 2009 року Верховний Суд ухвалив рішення судів про довічне ув’язнення обвинувачених.

Навіщо та для чого вони це робили нині достовірно не відомо, адже обвинувачених не визнавали психічно неурівноваженими. Стосовно цього думки різняться. Самі вони наголосили, що хотіли стати професіональними найманцями. Ніяких корисливих мотивів в них не було.

Тож після цієї історії «Дніпропетровські маніяки» отримали своє ім’я. І саме про них росіянами був створений фейк, аби посіяти паніку серед українців.

До речі, за даними слідства, під час обшуків в комп’ютері зловмисників, окрім відео та фото злочинів, знайшли повний список жертв, яких Ігор Супрунюк називав своїми рабами та вважав, що у потойбіччі вони будуть йому служити.

Нагадаємо, раніше ми писали детальніше про злочини «Дніпропетровських маніяків».

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