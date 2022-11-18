Зноситиме з ніг: у Дніпрі прогнозують штормовий вітер

У Дніпрі попередили про сильний вітер.

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 19 листопада, у Дніпрі та по всій Дніпропетровській області очікуються пориви вночі південно-східного вітру, вдень західного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Краще не ставити автомобілі поблизу металевих конструкцій, аварійних дерев та білбордів.

Нагадаємо, вчора в Дніпрі випав перший сніг. Але повноцінно зима прийде до нас на початку грудня. На вихідних синоптики обіцяють дощі.

Читайте також:

Українська

Автор: