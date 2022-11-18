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Зноситиме з ніг: у Дніпрі прогнозують штормовий вітер

Сьогодні 16:47
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У Дніпрі попередили про сильний вітер.

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі прогнозують штормовий вітер

За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 19 листопада, у Дніпрі та по всій Дніпропетровській області очікуються пориви вночі південно-східного вітру, вдень західного вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Краще не ставити автомобілі поблизу металевих конструкцій, аварійних дерев та білбордів.  

Нагадаємо, вчора в Дніпрі випав перший сніг. Але повноцінно зима прийде до нас на початку грудня. На вихідних синоптики обіцяють дощі.

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Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі прогнозують штормовий вітерУкраїнська

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