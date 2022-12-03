Зноситиме з ніг: у Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 3 грудня оголошено попередження про метеорологічне явище.
Вдень у Дніпрі та по області очікуються пориви східного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Крім цього, у Дніпрі сьогодні буде холодно, але сонячно. Температура повітря опуститься до мінус 2. Вдягайтесь тепліше.
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Яна Юхименко
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