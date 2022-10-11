Знімали Центральний міст: у Дніпрі затримали колоборантів

Вдень, 10 жовтня, під час охорони місця події після ракетних ударів, правоохоронцями Дніпра було помічено чоловіка, котрий знімав на мобільний телефон наслідки ворожого обстрілу.

В ході поверхневої перевірки телефону підозрюваного, було встановлено, що чоловік зняв момент влучення ракети у будівлю, а потім, приблизно через три години, повернувся на місце події щоб зняти наслідки обстрілу.

Також у смартфоні було виявлено відеоматеріали з Центральним мостом у Дніпрі.

Окрім цього, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про чоловіка, що робив фото іншого об’єкту критичної інфраструктури у місті. Ним виявився громадянин 1990 року народження.

Обох чоловіків було доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

Джерело: Репортер

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