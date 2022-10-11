Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Знімали Центральний міст: у Дніпрі затримали колоборантів

Сьогодні 07:15
просмотров

Вдень, 10 жовтня, під час охорони місця події після ракетних ударів, правоохоронцями Дніпра було помічено чоловіка, котрий знімав на мобільний телефон наслідки ворожого обстрілу.

Новости Днепра про Знімали Центральний міст: у Дніпрі затримали колоборантів

В ході поверхневої перевірки телефону підозрюваного, було встановлено, що чоловік зняв момент влучення ракети у будівлю, а потім, приблизно через три години, повернувся на місце події щоб зняти наслідки обстрілу.

Також у смартфоні було виявлено відеоматеріали з Центральним мостом у Дніпрі.

Окрім цього, поліцейські Дніпра отримали повідомлення про чоловіка, що робив фото іншого об’єкту критичної інфраструктури у місті. Ним виявився громадянин 1990 року народження.

Обох чоловіків було доставлено до відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

                                                                                                                                                                    Джерело: Репортер

Читайте також:

Новости Днепра про Знімали Центральний міст: у Дніпрі затримали колоборантівУкраїнська Новости Днепра про Знімали Центральний міст: у Дніпрі затримали колоборантівРусский

Автор:


Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх