“Знесуть” найближчим часом: у Дніпрі почався демонтаж пам’ятника Чкалову

Так, 16 грудня у Дніпрі демонтували пам’ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. А сьогодні розпочався демонтаж пам’ятника Чкалову.
Фото та відео опублікували в Telegram-каналах “Дніпро обласний” та “Дніпро оперативний”.
Зазначається, що зараз фахівці вивчають основу та вирішують, яку техніку залучити, щоб швидко виконати демонтаж. Тому пам’ятник “знесуть” найближчим часом.
Нагадаємо, загалом у Дніпрі демонтують близько 10 монументів. Зокрема, пам’ятники Максиму Горькому, Олександру Матросову та Юхиму Пушкіну.
Усі демонтовані пам’ятники будуть знаходитись на території комунального підприємства “Зооконтроль”.
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