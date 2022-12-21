“Знесуть” найближчим часом: у Дніпрі почався демонтаж пам’ятника Чкалову

У Дніпрі продовжують прибирати символи тоталітарної та імперської епохи.

Так, 16 грудня у Дніпрі демонтували пам’ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. А сьогодні розпочався демонтаж пам’ятника Чкалову.

Фото та відео опублікували в Telegram-каналах “Дніпро обласний” та “Дніпро оперативний”.

Зазначається, що зараз фахівці вивчають основу та вирішують, яку техніку залучити, щоб швидко виконати демонтаж. Тому пам’ятник “знесуть” найближчим часом.

Нагадаємо, загалом у Дніпрі демонтують близько 10 монументів. Зокрема, пам’ятники Максиму Горькому, Олександру Матросову та Юхиму Пушкіну.

Усі демонтовані пам’ятники будуть знаходитись на території комунального підприємства “Зооконтроль”.

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