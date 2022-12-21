Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Знесуть” найближчим часом: у Дніпрі почався демонтаж пам’ятника Чкалову

“Знесуть” найближчим часом: у Дніпрі почався демонтаж пам’ятника Чкалову

Сьогодні 12:51
просмотров

У Дніпрі продовжують прибирати символи тоталітарної та імперської епохи.

Новости Днепра про

Так, 16 грудня у Дніпрі демонтували пам’ятники Олександру Пушкіну та Володі Дубініну. А сьогодні розпочався демонтаж пам’ятника Чкалову.

Фото та відео опублікували в Telegram-каналах “Дніпро обласний” та “Дніпро оперативний”.

Новости Днепра про

Зазначається, що зараз фахівці вивчають основу та вирішують, яку техніку залучити, щоб швидко виконати демонтаж. Тому пам’ятник “знесуть” найближчим часом.

Нагадаємо, загалом у Дніпрі демонтують близько 10 монументів. Зокрема, пам’ятники Максиму Горькому, Олександру Матросову та Юхиму Пушкіну.

Усі демонтовані пам’ятники будуть знаходитись на території комунального підприємства “Зооконтроль”.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як виглядає дворівнева квартира за 299 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    Як виглядає дворівнева квартира за 299 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

    Найпопулярнішими на ринку нерухомості в Дніпрі є однокімнатні квартири, але…

    У Дніпрі запрацювали нові графіки відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:07
    У Дніпрі запрацювали нові графіки відключень

    У Дніпрі повернули планові відключення.

    Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:57
    Немає світла – немає води: хто у Дніпрі залишився без водопостачання

    Частина мешканців Дніпра 21 грудня тимчасово залишилася без водопостачання.

    Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:43
    Сніжинки на вікнах та гілочки хвої в салоні: у Дніпрі трамвай №1 прикрасили до свят

    Новорічні свята підкралися непомітно. Дуже скоро ми будемо зустрічати Новий…

    Наверх