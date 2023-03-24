Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

У п'ятницю, 24 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Центральній, 24а (селище Олександрівка); вул. Гагаріна, 6 (селище Новоолександрівка); вул. Михайла Грушевського, 89; вул. Південмашівській, 23 припинено водопостачання:

вул. Зарічної;

вул. Гагаріна;

вул. Молодіжної;

вул. Паркової;

вул. Михайла Грушевського, 89;

просп. Пилипа Орлика, 2, 3;

вул. Південмашівської;

вул. Великої;

вул. Ракетобудівельників.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на просп. Пилипа Орлика 11Б. Тому знижено тиск на верхніх поверхах:

просп. Богдана Хмельницького, 2, 2а, 4;

просп. Пилипа Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси.

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