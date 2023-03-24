Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Сьогодні 12:37
просмотров

У п'ятницю, 24 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Центральній, 24а (селище Олександрівка); вул. Гагаріна, 6 (селище Новоолександрівка); вул. Михайла Грушевського, 89; вул. Південмашівській, 23 припинено водопостачання:

  • вул. Зарічної;
  • вул. Гагаріна;
  • вул. Молодіжної;
  • вул. Паркової;
  • вул. Михайла Грушевського, 89;
  • просп. Пилипа Орлика, 2, 3;
  • вул. Південмашівської;
  • вул. Великої;
  • вул. Ракетобудівельників.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Крім того, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС на просп. Пилипа Орлика 11Б. Тому знижено тиск на верхніх поверхах:

  • просп. Богдана Хмельницького, 2, 2а, 4;
  • просп. Пилипа Орлика, 15, 15а, 17, 17а.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси. 

Читайте також:

Новости Днепра про Знеструмлення та аварійні роботи: хто сьогодні у Дніпрі залишився без водиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Шукають свідків: на Дніпропетровщині водій наїхав на 61-річну жінку на парковці “АТБ” та втік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    Шукають свідків: на Дніпропетровщині водій наїхав на 61-річну жінку на парковці “АТБ” та втік

    У Кам'янському шукають свідків аварії, яка сталася два роки тому.

    У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху: діагностували відкриту черепно-мозкову травму
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:41
    У Дніпрі 5-річна дівчинка випала з 5-го поверху: діагностували відкриту черепно-мозкову травму

    Учора, 23 березня, близько 21:40 у поліцію повідомили про надзвичайний…

    Опіки 85% тіла: на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:07
    Опіки 85% тіла: на Дніпропетровщині чоловік постраждав внаслідок пожежі в екосистемі

    У четвер, 23 березня, на лінію "101" о 14:40 повідомили…

    У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: без паніки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:43
    У Кривому Розі сьогодні пролунає вибух: без паніки

    Зберігайте спокій!

    Наверх