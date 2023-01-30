Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, через знеструмлення припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.
Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ж/м Тополя-2, буд. 16 припинено водопостачання:
Крім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи на вул. Чаплинській, 357. Тому без води сел. Чаплі.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло.
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