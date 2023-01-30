Знеструмлення та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 30 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, через знеструмлення припинено водопостачання:

вул. Миколи Міхновського, 2-31;

пров. Фестивального, 1-31;

просп. Миру, 1-95;

вул. Березинської, 22-61;

вул. Генерала Захарченка, 1-15;

пров. Вільного, 2-12;

вул. Усенка, 1-23;

вул. Донецьке шосе, 97-137.

Водопостачання обіцяють відновити після подачі електроенергії.

Також у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ж/м Тополя-2, буд. 16 припинено водопостачання:

ж/м Тополя-2, 14, 16, 19;

вул. Тополина, 1;

вул. Запорізьке шосе, 39, 40.

Крім того, тривають аварійно-відновлювальні роботи на вул. Чаплинській, 357. Тому без води сел. Чаплі.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як сьогодні у Дніпрі будуть вимикати світло.

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