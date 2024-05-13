Знесли павільйони та переселили продавців: як виглядає овочевий ринок на ж/м Тополя у Дніпрі (ФОТО)

Ринок на житловому масиві Тополя продовжує змінюватися. Спочатку велику територію істотно скоротило будівництво ресторану швидкого харчування, пізніше стало відомо, що на базар чекає реконструкція і частина павільйонів була знесена, на їх місці з'явився котлован, але будівництво завмерло на кілька років. Тепер там знову почався рух. Частину павільйонів знову знесли, а продавців, які продавали овочі та фрукти, «переселили» в інше місце.

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає ринок на житловому масиві Тополя.

Майже відразу після заснування житлового масиву Тополя в Дніпрі тут з’явився ринок. Знаходився він біля місцевого «Універсаму». Місце виявилося дуже зручним для мешканців. Спочатку тут продавали овочі, м’ясо та молоко. Згодом до них додався одяг та взуття, канцтовари, в середині 1990-х років з’явилися цілодобові кіоски.

За всі роки своєї роботи овочевий ринок кілька разів мігрував. Спочатку він був майже біля самого Запорізького шосе, потім перемістився вниз, аж за торговий центр. Деякий час на житловому масиві функціонувало два овочеві ринки. «Верхній», біля шосе, і «нижній» за ТЦ «Терра». Але згодом залишився лише «нижній». «Переїхати» від шосе «верхній» був змушений, бо там збудували ресторан швидкого харчування та ТЦ «Епіцентр».

Кілька років тому стало відомо, що і на «нижній» ринок на Тополі чекає реконструкція. Роботи розпочалися у 2021 році, тоді знесли кілька павільйонів, де торгували косметикою та одягом, а продавців «переселили» в іншу будівлю.

Останні два роки на території практично нічого не відбувалося, і ось розпочалося будівництво. Спочатку на «нижньому» ринку знесли криті павільйони, де колись продавали одяг, але вже кілька років вони стояли порожніми. А кілька тижнів тому зі звичного місця «виселили» продавців овочів і фруктів і «перемістили» їх на те місце, де знесли павільйони для одягу, що пустують. На місці павільйонів поставили столи.

Територію, де був овочевий ринок, огородили огорожею. Дізнатись, що там відбувається – неможливо. Для зручності покупців на паркані написали, де тепер можна купити овочі та фрукти із зеленню.

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